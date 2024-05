sicilia,-arrivati-aiuti-ad-allevatori-colpiti-da-crisi-idrica

Coldiretti: aziende zootecniche in ginocchio

Roma, 20 mag. (askanews) – In merito alla drammatica crisi idrica in Sicilia con le aziende zootecniche letteralmente in ginocchio a causa della siccità, stamani all’alba è arrivato da Ferrara in Sicilia la prima parte del milione e mezzo di chili di fieno per sfamare gli animali. Un aiuto immediato agli allevatori realizzato da Coldiretti, Consorzi Agrari d’Italia, Bonifiche Ferraresi, Associazione italiana allevatori e Fedama – Federazione delle Associazioni Nazionali di Razza che andrà alle aziende zootecniche che stanno vivendo una situzione drammatica a causa della siccità. La situazione è davvero disperata ovunque. La perdita di grano e fieno supera anche il 70 per cento con danni incalcolabili.