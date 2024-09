Sicilia, Edoardo (9 anni) “lettore prodigio” di Biancavilla

Premiato dal sindaco Antonio Bonanno: speriamo sia un primato contagioso

Roma, 7 set. (askanews) – Un piccolo ‘campione di lettura’, la cui passione ribalta lo stereotipo duro a morire della cosiddetta “look down generation”, i giovani che trascorrono ore e ore della giornata guardando il telefonino. Il biancavillese Edoardo Ventura, 9 anni appena, è stato premiato come ‘lettore prodigio’ dal sindaco di Biancavilla (Catania), Antonio Bonanno.

Edoardo è il volto più conosciuto della biblioteca comunale: da maggio a oggi, certificano gli impiegati, ha preso in prestito una quarantina di libri ai quali se ne aggiungono altri venti circa che custodisce a casa assieme a tanti altri volumi. Libri, sia chiaro, tutti letti con avidità. In cima alle sue preferenze c’è il popolare Geronimo Stilton e, più in generale, i romanzi d’avventura e fantasy.

“Appreso del bellissimo e, speriamo, contagioso primato, – commenta il primo cittadino – insieme con l’assessore alla Cultura, Vincenzo Randazzo, abbiamo voluto consegnare al piccolo Edoardo – in presenza dei genitori Agatina Indorato e Vincenzo Ventura e del fratello Jacopo di 11 anni – un riconoscimento dell’amministrazione assieme a 3 libri, suo pane quotidiano. Uno dei volumi donati fa parte della trilogia del ‘Signore degli Anelli’ che ha cominciato ad appassionare il giovanissimo lettore”.

Da grande, Edoardo vuole fare lo scrittore. Quest’anno farà la quinta classe della scuola ‘Sante Giuffrida’ di Adrano.