Sicilia, rinviato a giudizio deputato di Forza Italia per corruzione elettorale

PALERMO – Rinviato a giudizio per corruzione elettorale il deputato di Forza Italia all’Ars Stefano Pellegrino, presidente della commissione Affari istituzionali di Palazzo dei Normanni. “I due elettori che secondo l’accusa mi avrebbero votato per aver ricevuto da me generi alimentari, peraltro in epoca successiva alla mia elezione, sono stati già assolti dal tribunale di Marsala perché il fatto non sussiste – dice Pellegrino -. La logica e la coerenza, che debbono informare e sostenere ogni comportamento umano, e quindi anche le decisioni giudiziarie, autorizzavano ad attendermi ragionevolmente un provvedimento di archiviazione. Così non è stato. Sono, comunque, assolutamente sereno sull’esito del processo e su una sentenza che provi la mia assoluta estraneità ai fatti, confortato, nonostante la spiacevole vicenda, dal costante affetto e dalla reiterata e confermata stima di chi conosce me e la mia storia professionale, politica e familiare”.

