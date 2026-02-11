sicilia-sotto-stress

Infrastrutture gas messe alla prova da emergenze e maltempo estremo

Le reti del gas siciliane affrontano una prova di resistenza senza precedenti, con episodi critici che stanno mettendo in evidenza quanto sia determinante avere a disposizione expertise tecnico di alto livello per proteggere l’incolumità pubblica. I recenti accadimenti che hanno colpito il capoluogo etneo e la fascia costiera ionica hanno fatto emergere come la gestione delle crisi nelle infrastrutture energetiche necessiti di un metodo rigoroso e di professionalità consolidata, in grado di operare in condizioni di pressione estrema mantenendo inalterati i parametri di sicurezza.

L’esplosione verificatasi in via Galermo e i successivi danneggiamenti causati dal ciclone Henry costituiscono due teatri operativi dalle caratteristiche completamente diverse, ma uniti dalla richiesta di interventi tecnici tempestivi e coordinati. Nel primo scenario, l’attenzione si è focalizzata su un’infrastruttura urbana di particolare sensibilità, amministrata da Catania ReteGas S.p.A., dove ciascuna manovra doveva essere realizzata con estrema accuratezza per scongiurare ulteriori pericoli per i residenti.

SiciltecnoPlus, realtà imprenditoriale che conta quasi 400 addetti e registra un volume d’affari di circa 40 milioni di euro, ha prestato servizio in entrambi i contesti emergenziali, mettendo a disposizione un bagaglio di conoscenze quarantennale nel comparto delle condutture urbane del gas. ‘Noi facciamo solo il nostro lavoro, con dedizione H24, perché per noi è come se fosse una vocazione’, afferma l’ingegnere Antonio Mazzeo, amministratore delegato della società, rimarcando l’approccio sistematico che contraddistingue ogni operazione.

Nel corso dell’emergenza di via Galermo, la complessità delle operazioni ha reso necessario un coordinamento tecnico severo, con particolare focus sul controllo della sicurezza e sulla documentazione di ogni singola attività. ‘La rapidità senza regole aumenta l’esposizione; la rapidità con regole riduce il pericolo e ricostruisce fiducia’, evidenzia Mazzeo, illustrando la filosofia operativa che orienta le équipe tecniche. Il ciclone Henry ha posto sfide ancora più complesse, interessando numerose zone del litorale ionico con diversi operatori di rete, ciascuno caratterizzato da protocolli e priorità distintive.

In tale scenario, l’azienda ha dovuto assicurare assistenza tecnica a vari gestori, preservando elevati livelli di sicurezza nonostante le condizioni climatiche sfavorevoli e le difficoltà logistiche. ‘Ci tenevo a ringraziare le nostre committenti, in particolare Italgas, che ci mette tutti i giorni in condizione di poter svolgere il nostro lavoro in serenità e in tranquillità per garantire standard di sicurezza molto elevati’, aggiunge il CEO, sottolineando il valore della sinergia con gli amministratori delle reti.

La gestione di queste criticità ha fatto risaltare come la protezione delle infrastrutture non sia legata esclusivamente alla tecnologia, ma dipenda principalmente dalla formazione del personale e dall’organizzazione aziendale. Le squadre operative agiscono seguendo protocolli consolidati, mentre il management coordina le priorità operative tenendo sempre al centro la protezione dei cittadini e degli stessi tecnici. ‘In condizioni meteo avverse, la gestione del rischio richiede disciplina: verifiche, controlli, messa in sicurezza, scelte tecniche capaci di ridurre l’esposizione’, sottolinea Mazzeo, descrivendo l’approccio metodico adottato durante il ciclone Henry.

Questi accadimenti hanno dimostrato che la protezione delle infrastrutture energetiche non può essere vista come un obbligo amministrativo, ma costituisce un processo continuo che richiede competenze specialistiche, monitoraggio costante e capacità decisionale immediata. ‘La sicurezza dei cittadini non è un concetto astratto, ma il risultato di competenza, organizzazione e responsabilità’, conclude il CEO. La capacità di agire efficacemente in situazioni critiche, sia in ambienti urbani concentrati che in territori estesi, evidenzia come la preparazione tecnica e l’esperienza operativa rappresentino elementi cruciali per la tutela delle comunità locali quando le infrastrutture vengono sottoposte a sollecitazioni operative estreme.