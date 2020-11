Nuove proteste a Palermo dopo l’ultimo dpcm emanato dal governo nazionale per il contenimento del coronavirus

che ha inserito la Sicilia in zona arancione. Gli esercenti di varie categorie si sono riuniti in viale Regione Siciliana all’altezza di corso Calatafimi bloccando il traffico.

