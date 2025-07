“sicily-food-vibes”:-a-caltagirone-al-via-3-giorni-di-gusto-e-cultura

Milano, 18 lug. (askanews) – Valorizzare le aree interne della Sicilia come motori di sviluppo e custodi di tradizioni autentiche. È l’obiettivo di “Sicily Food Vibes”, il festival in programma da oggi al 20 luglio nella Villa Comunale di Caltagirone (Catania), dove per tre giorni chef, produttori e operatori del settore enogastronomico animeranno incontri, degustazioni e momenti di confronto dedicati alla cultura del cibo e alla sostenibilità. La manifestazione propone un ricco programma che include show cooking, masterclass e laboratori curati dall’Unione regionale cuochi siciliani. L’inaugurazione ufficiale è prevista oggi alle 19.30 con la partecipazione delle autorità locali e regionali.

L’evento nasce per accendere un riflettore sui territori lontani dai grandi circuiti turistici, riconoscendoli come laboratori di futuro e comunità attive. In questo quadro si inserisce la conferenza nazionale “Aree interne: cultura, cibo, paesaggio e sostenibilità per uno sviluppo possibile”, in programma oggi dalle 16.30 alle 18.30 presso la Sala Politeama. L’incontro vuole stimolare una strategia condivisa per lo sviluppo delle aree rurali, mettendo al centro l’identità, il paesaggio e l’agroalimentare.

Dopo i saluti istituzionali del sindaco di Caltagirone, Fabio Roccuzzo, del vescovo Calogero Peri e dell’assessore regionale all’Agricoltura Salvatore Barbagallo, i lavori saranno introdotti da Angelo Barone, presidente della Consulta nazionale dei Distretti del Cibo, e moderati dal giornalista Mario Barresi. Previsti gli interventi di esponenti del mondo accademico, istituzionale e produttivo, tra cui Piermichele La Sala, Marco Bussone, Paolo Amenta, Claudio Gambino, Giusè Catania, Antonino La Spina, Cristina Chirico, Francesco Ferreri e Sandro Gambuzza. Le conclusioni saranno affidate al sottosegretario al Masaf, Luigi D’Eramo.

“Caltagirone con il suo patrimonio artistico e culturale e le sue eccellenze enogastronomiche è la città ideale per rilanciare il Patto di Matera e promuovere l’Italia tramite il buon cibo, il paesaggio e la cultura” ha affermato Angelo Barone, presidente della Consulta nazionale dei Distretti del Cibo, mentre il sindaco Fabio Roccuzzo ha sottolineato che “metteremo in mostra tutte le nostre eccellenze, che rappresentano uno strumento di promozione culturale e turistica”.

Tre giornate all’insegna del gusto e dell’identità siciliana, per valorizzare la ricchezza delle aree interne attraverso la voce dei territori, la qualità delle produzioni e l’incontro tra comunità.