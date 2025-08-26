sick-luke:-ecco-i-18-artisti-coinvolti-nel-mio-album-“dopamina”

Milano, 26 ago. (askanews) – Il producer multiplatino Sick Luke svela chi sono i 18 artisti coinvolti nel suo atteso nuovo album “Dopamina”, in uscita venerdì 5 settembre per Carosello Records, tra giovani promesse del futuro e hit maker: Alfa, BLANCO, Capo Plaza, Clams Casino, Duke Montana, Ele A, Glocky, Lazza, nayt, Piccolo, Rose Villain, Sayf, Side Baby, Simba La Rue, Tedua, thasup, Tony Effe, Venerus.

Questa è la rosa di nomi che accompagnerà il nuovo sound di Sick Luke, quello racchiuso in “Dopamina”, capace di coinvolgere artisti tra i più significativi del momento al fianco di alcune scommesse che guardano al futuro della musica. Un’attenta selezione di voci e personalità che, combinate alle minuziose produzioni da vero fuoriclasse di Sick Luke, spaziano tra le più diverse atmosfere della musica contemporanea, compiendo un nuovo imperdibile viaggio.

Sick Luke racconta: “Questi sono gli artisti che ho voluto nel mio secondo album. Sentivo il bisogno di lavorare sia con amici storici che con persone con cui non avevo mai collaborato per creare qualcosa di unico, un progetto che riflette un nuovo sound e percorre nuove strade. Senza di loro il viaggio di Dopamina non sarebbe stato lo stesso”.

L’annuncio conferma le presenze di BLANCO, Tony Effe & Lazza, Piccolo (dei bnkr44) & thasup e Sayf, che nelle ultime settimane erano stati al centro di alcuni snippet postati sui social dallo stesso Sick Luke. L’album, già disponibile in pre-order in 6 imperdibili formati fisici, arriva a 3 anni di distanza dalla pubblicazione di “X2” (Carosello Records), sua prima opera da producer-artista che fu il manifesto musicale di quel periodo, abbattendo pregiudizi e barriere in favore della contaminazione e di combinazioni inedite, divenendo uno tra gli album più venduti del 2022 con molteplici certificazioni FIMI/GfK (5 dischi di platino e 7 dischi d’oro) e oltre 300 milioni di ascolti complessivi.

Sick Luke è infatti uno dei più apprezzati e impattanti producer dei nostri tempi, continuando a cimentarsi in episodiche collaborazioni con il mondo del cinema e della moda e firmando produzioni per i più rilevanti nomi rap e pop del momento, dalla trap-star argentina Duki sino all’iconico remix di “Espresso Macchiato” di Tommy Cash con Tony Effe e ancora Lazza, Simba La Rue, Tony Boy, Tedua, Capo Plaza, Bresh, solo per citarne alcuni.

“DOPAMINA” esce venerdì 5 settembre nei seguenti formati fisici, già disponibili in pre-order: – Vinile nero standard – Vinile nero autografato (in esclusiva su Amazon) – Vinile speciale space splatter – Vinile speciale space splatter autografato (in esclusiva su Amazon) – CD standard – CD autografato (in esclusiva su Amazon)

Link di pre-order: https://bio.to/sick.luke