Sicurezza: a Monza medici a scuola di difesa personale in Questura

Roma, 17 ott. (askanews) – I medici lombardi si rimboccano le maniche e decidono di non farsi trovare impreparati contro i sempre più frequenti episodi di violenza. Oggi presso la palestra della Questura di Monza e della Brianza, il Presidente dell’Ordine dei Medici ed Odontoiatri della provincia di Monza e della Brianza, Carlo Maria Teruzzi, e il Questore Marco Odorisio hanno salutato il primo gruppo di 20 medici intenti ad esercitarsi con gli istruttori della Polizia di Stato, mettendo in pratica tecniche di base utili a gestire una criticità o a difendersi da una aggressione fisica. Il Questore ha sottolineato lo spirito di servizio che accomuna i medici e i poliziotti nell’espletamento del loro lavoro quotidiano, e la bontà di questo partenariato volto a insegnare ai partecipanti quella gestualità semplice ma efficace, indispensabile per liberarsi da una presa al camice o ai polsi o da uno strattonamento. Terminato questo primo ciclo di formazione – ha annunciato il Questore – già dall’inizio del prossimo anno saranno organizzate ulteriori sessioni formative rivolte sempre ai medici. Il Presidente dell’Ordine, Carlo Maria Teruzzi, nel ringraziare il Dipartimento di Pubblica Sicurezza e la Questura di Monza e della Brianza per la disponibilità accordata a favore dei medici, ha sottolineato come nella quotidianità si verifichino sempre più spesso aggressioni verbali che talvolta sfociano in vere e proprie aggressioni fisiche come quella, non molto tempo fa, ai danni di una dottoressa all’interno del suo ambulatorio. E ha evidenziato l’estrema utilità di far conoscere e sperimentale ai medici semplici percorsi che consentono loro di gestire minacce fisiche o aggressività verbale. E di mettere in pratica con istruttori esperti tecniche di liberazione da prese o di difesa da pugni e calci.