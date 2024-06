sicurezza-alimentare,-66%-italiani-ha-fiducia-nella-scienza

Alla Camera l’evento “La sicurezza alimentare è scienza”

Roma, 6 giu. (askanews) – In occasione della Giornata Mondiale della Sicurezza Alimentare, proclamata il 7 giugno dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, oggi alla Camera dei Deputati è stato presentato l’evento “La sicurezza alimentare è scienza”, promosso e organizzato dal Cluster Agrifood Nazionale CL.A.N. Per aumentare la consapevolezza e l’importanza che la sicurezza alimentare riveste per i cittadini.

Il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, in un messaggio di saluto inviato agli organizzatori ha voluto esprimere la vicinanza del Governo “a organizzazioni come la vostra, che giocano un ruolo cruciale nel settore agroalimentare. Il nostro impegno è quello di sostenere e promuovere l’opera di organizzazioni che, con dedizione e competenza, contribuiscono alla sicurezza alimentare – ha detto – anche attraverso l’innovazione e la creazione di nuove competenze”.

Per Paolo Mascarino, presidente del Cluster Agrifood Nazionale CL.A.N. e di Federalimentare, “il dato che emerge con chiarezza è che per gli italiani la scienza, la tecnologia e l’innovazione sono le soluzioni per contrastare i rischi legati alla sicurezza alimentare. È un dato che ci conforta perché il ruolo che svolgiamo in materia di ricerca e innovazione è percepito come indice di qualità e di fiducia verso il settore, che rappresenta un valore indiscusso per garantire ai consumatori cibo sicuro, buono e ben fatto”.