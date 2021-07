Sicurezza, Fanuli (Lega): “Radar sonoro contro le violenze nelle scuole e nelle strutture per anziani”

ROMA – “Sul tema della sicurezza come Lega vogliamo intervenire anche sul problema delle violenze nei nidi, nelle scuole e nelle strutture per gli anziani. Luoghi in cui spesso capitano casi gravi di abusi. La nostra idea è quella di implementare tecnologie intelligenti e non invasive che attraverso il riconoscimento audio e la puntuale identificazione dei contesti di rischio possono attivare telecamere, allertare operatori sanitari e molto altro, il tutto da remoto e nel pieno rispetto della privacy dei minori e degli operatori delle strutture garantendo nel contempo il livello di sicurezza e monitoraggio che i genitori si aspettano, anche a causa dei tristi casi della recente cronaca. Questo innovativo ‘radar sonoro’ è un esempio di tecnologia, quindi, asservita ad esigenze civili, a servizio e tutela dei più indifesi, nel rispetto dei diritti di tutti”. Così Eloisa Fanuli, dirigente della Lega Lazio, nel corso di una intervista all’agenzia Dire.

