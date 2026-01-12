sicurezza,-la-lega-tira-dritto:-“noi-sui-militari-non-abbiamo-dubbi,-che-succede-in-casa-forza-italia?”

ROMA – “Militari sì o militari no? Per la Lega sì e anzi di più. Mentre i colleghi di Forza Italia danzano un discutibile valzer di posizioni sulla sicurezza degli italiani, la Lega ha chiaro cosa fare. Più Esercito a presidio dei luoghi sensibili delle nostre città, senza alcuna esitazione. Quando si tratta di difendere i cittadini non abbiamo dubbi sulle scelte da prendere. Singolare che questa titubanza arrivi proprio dal partito che nel lontano 2008, grazie a un lungimirante Silvio Berlusconi, diede vita insieme alla Lega alla fondamentale iniziativa di Strade Sicure”. Così i capigruppo della Lega di Camera e Senato Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it