sicurezza,-landini:-“cauzione-folle,-manifestano-solo-i-ricchi?”

ROMA – “Questa della cauzione per chi manifesta è folle, adesso può manifestare solo chi è ricco?”. Cosi il segretario generale della Cgil Maurizio Landini, ospite di Di Martedi su La7 commenta la norma sulla cauzione per le manifestazioni che potrebbe essere introdotta nel nuovo pacchetto sicurezza.
