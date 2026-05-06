sicurezza-lavoro,-coppo-(fdi):-in-commissione-confronto-sull’ia

“Per allarmi automatici”

Roma, 6 mag. (askanews) – “La sicurezza sul lavoro si costruisce con formazione e prevenzione, non con sanzioni ex post. Per questo abbiamo investito 1,2 miliardi di euro”. Lo ha detto Marcello Coppo (FdI), componente della Commissione Lavoro della Camera, a Largo Chigi, format di Urania News. “Le imprese chiedono regole certe e stiamo lavorando in questa direzione, perché meno tempo un’azienda impiega per comprendere una norma, più può investire anche in prevenzione. Con questo governo sono stati assunti 1.600 ispettori del lavoro in più e l’intenzione è proseguire. Sul fronte della sicurezza è fondamentale anche la certezza nell’interpretazione delle norme, perché può accadere che per aspetti formali le aziende subiscano sanzioni. L’impianto della legge sulla sicurezza sul lavoro non va stravolto: la legge 81 del 2008 è rimasta a lungo un riferimento stabile e il sistema sanzionatorio è già molto ampio. Ciò che va rafforzata è soprattutto la prevenzione. In questa direzione rientra anche il confronto sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale per sistemi di allarme automatico, tema di cui stiamo discutendo nella Commissione d’inchiesta sulla sicurezza sul lavoro”, ha concluso.