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Sicurezza lavoro, Fossi (Pd): miglioramenti restano marginali

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“E’ ancora emergenza”

Roma, 6 mag. (askanews) – “La sicurezza sul lavoro resta un’emergenza. Guardando ai dati, non possiamo considerarci soddisfatti di lievi miglioramenti registrati negli ultimi mesi, pur presenti”. Lo ha detto Emiliano Fossi (Pd), componente della Commissione Lavoro della Camera, intervenendo a Largo Chigi, format di Urania News. “Lo scorso anno le denunce di infortunio sul lavoro sono state circa 600mila, con un aumento del 2,4% nel 2026 rispetto al 2025, mentre le malattie professionali nel 2025 sono cresciute dell’11,3%. Il modello della sicurezza non sta funzionando e il decreto del governo sul tema è una scatola vuota: mancano investimenti sufficienti sui controlli. La situazione si inserisce inoltre in un contesto sociale più ampio di crisi, con circa 13 milioni di persone in condizioni di povertà o a rischio esclusione. Su questi temi abbiamo provato a collaborare, ma senza risposte adeguate. Il governo, a mio avviso, non sta facendo i conti con il livello di emergenza che il Paese sta vivendo”, ha concluso.

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