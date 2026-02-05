sicurezza,-nordio:-repressione-e-prevenzione-per-evitare-ripetersi-br

giovedì, 5 Febbraio , 26

50 anni fa si sottovalutarono “compagni che sbagliano”

Roma, 5 feb. (askanews) – “Con l’attività di prevenzione e di repressione cerchiamo di evitare che quei tristi momenti si ripetano”. Lo ha detto il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, facendo riferimento alle Brigate rosse, nel corso della conferenza stampa a Palazzo Chigi dopo il Cdm che ha approvato il decreto sicurezza.”Cinquanta anni fa quando sono entrato in magistratura una mia prima inchiesta fu sulla colonna veneta delle Br, nata per una insufficiente attenzione da parte dello Stato verso certe forme di aggressività odiosa in un primo momento trascurata anche da parte della cosiddetta società civile. Tutti noi ricordiamo le espressioni ‘compagni che sbagliano’, ‘sedicenti Br’ finché Rossana Rossanda ha detto c’è l’album di famiglia in quelle Br”, ha sottolineato.

