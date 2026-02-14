Sicurezza, Piantedosi: c’è un innalzamento del livello di scontro

sabato, 14 Febbraio , 26

Rischio terrorismo non è solo Br, massima attenzione su attentati ferrovie

Bologna, 14 feb. (askanews) – “Voi non dovete guardare, quando si parla di rischio di eversione, solo alle Brigate Rosse, perché il passato non ritorna sempre con le stesse sembianze, con le stesse formule”. Così il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha risposto a Bologna a chi gli chiedeva se ci sia il rischio di un ritorno del terrorismo rosso.”Però c’è un innalzamento di un livello dello scontro che è sotto gli occhi di tutti, con atti anche molto gravi: dai micro-attentati che vengono fatti lungo le linee ferroviarie”, ha aggiunto il ministro a margine della presentazione a Bologna del libro “Dalla parte delle divise” scritto con la giornalista Annalisa Chirico. “Sono segni che ci devono imporre non a dire che c’è quel tipo di pericolo, ma a predisporci alla maggiore attenzione senza allarmare nessuno”.

