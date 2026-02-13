venerdì, 13 Febbraio , 26

Superenalotto, numeri combinazione vincente oggi 13 febbraio

(Adnkronos) - Nessun '6' né '5+1' al concorso...

Francia, polizia spara a uomo armato di coltello all’Arc de Triomphe

(Adnkronos) - La polizia francese ha sparato a...

Venezuela, da Usa licenze di estrazione a cinque compagnie petrolifere: c’è anche Eni

(Adnkronos) - Le autorità statunitensi hanno autorizzato cinque...

Serie A, Pisa-Milan 0-0 – Diretta

(Adnkronos) - Torna in campo il Milan. Oggi,...
sicurezza,-piantedosi:-“non-amo-ne-feriti-ne-arresti,-ma-prevenire”
Sicurezza, Piantedosi: “Non amo né feriti né arresti, ma prevenire”

Sicurezza, Piantedosi: “Non amo né feriti né arresti, ma prevenire”

Video NewsSicurezza, Piantedosi: "Non amo né feriti né arresti, ma prevenire"
Redazione-web
Di Redazione-web

Ministro critica giudici su “obbligo firma compatibile con impegni”

Bologna, 13 feb. (askanews) – “Non amo né i feriti né gli arrestati, amo molto di più una società in cui la libertà di manifestazione del pensiero possa essere garantita senza che ci siano né feriti né arresti”. Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi a Bologna, concludendo la presentazione del libro “Dalla parte delle divise” scritto con la giornalista Annalisa Chirico.”Gli arresti – ha spiegato Piantedosi – da una parte e i feriti dall’altra non sono quello che perseguiamo. Noi dobbiamo fare in modo che queste cose siano prevenute il più possibile. In questa direzione ci siamo mossi anche nella predisposizione degli strumenti legislativi”.Il ministro ha poi criticato alcuni provvedimenti giudiziari sugli arrestati durante le manifestazioni: “Mi pare di aver letto che in qualche caso è stato combinato a qualcuno di sottoporsi all’obbligo di firma compatibilmente con gli impegni che aveva. Non è una battuta, è scritto nel provvedimento”.”Confido – ha concluso che la grande professionalità delle forze di polizia, a partire dalle prossime manifestazioni che sono preannunciate e ci impegneranno nelle prossime settimane, possa portare a una contabilità molto più soddisfacente”.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.