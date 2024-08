sicurezza-strada,-salvini:-163-milioni-per-cambiare-i-guard-rail

Ne verranno installati dei nuovi salvavita per motociclisti

Rimini, 21 ago. (askanews) – “Come ministero delle Instrastrutture stiamo investendo 163 milioni di euro per aiutare a cambiare i guard rail, per installare i guard rail salvavita per i motociclisti fino a terra, per evitare che il guard rail diventi, in caso di scivolata, la ghigliottina e il punto finale di chi usa le due ruote”. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, durante un talk sulla sicurezza stradale al quale ha partecipato anche il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi.

L’intervento del ministro delle Infrastrutture per la sostituzione dei guard rail è stato necessario anche a causa dello ‘svuotamento’ delle Province. “Visto che in passato qualche genio ha deciso di depotenziare le Province per risparmiare soldi che non ha poi risparmiato – ha spiegato Salvini – e le Province dovevano manutenere le scuole e le strade e basta girare per le strade e per le scuole per capire quanto è stato poco furbo svuotare le Province e quanto servirà reintrodurle per avere strade e scuole dignitose”.