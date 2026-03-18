sicurezza-stradale,-a-scampia-incontro-polizia-e-autostrade

Al “ITI G. Ferraris” 120 studenti per la sicurezza stradale

Napoli, 18 mar. (askanews) – All’Istituto Tecnico “ITI G. Ferraris” di Scampia, a Napoli, si è svolto un incontro che ha coinvolto 120 studenti insieme ai rappresentanti della Polizia di Stato e della Tangenziale di Napoli, con l’obiettivo di promuovere la cultura della sicurezza stradale e il rispetto delle regole alla guida. L’iniziativa rientra in un più ampio progetto di sensibilizzazione promosso dalla Polizia di Stato e dal Gruppo Autostrade per l’Italia, che ha già raggiunto oltre 450 istituti scolastici e coinvolto circa 34.000 studenti delle scuole secondarie di secondo grado. Per Antonio Iannacone, direttore tecnico della Tangenziale di Napoli: “Occorre lavorare nelle scuole per far sì che loro possano capire e apprendere il lavoro che c’è dietro da parte nostra e della Polizia Stradale per cercare di sensibilizzare e limitare quelli sono gli incidenti da un punto di vista organizzativo, di risorse, di uomini, di mezzi”. In collegamento è intervenuta anche Ambra Sabatini, atleta paralimpica, più volte medaglia d’oro e portabandiera dell’Italia ai Giochi Paralimpici di Parigi 2024, nonché testimonial di Aspi dal 2022. L’incontro fa parte dello stesso progetto promosso dalla Polizia di Stato insieme ad Autostrade per l’Italia, che finora ha coinvolto oltre 450 istituti scolastici e circa 34mila studenti. Il programma prevede attività in classe con il supporto dei docenti, workshop tematici e strumenti didattici multimediali messi a disposizione da ASPI, tra cui anche un quiz digitale. Secondo l’Osservatorio “Non chiudere gli Occhi” di Skuola.net e Autostrade per l’Italia, le nuove generazioni sono tra le più sensibili ai temi della sicurezza stradale, ma allo stesso tempo, spesso anche a causa del cattivo esempio degli adulti, tendono ad assumere comportamenti scorretti alla guida. Così la professoressa Antonella Ferrillo, referente di istituto di educazione civica e legalità dell’Istituto Galileo Ferraris di Napoli: “I ragazzi devono essere coinvolti in questa attività perché devono capire e devono essere responsabili nel momento in cui si mettono alla guida di uno scooter oppure di un’autovettura di salvaguardare la loro vita e quella degli altri che incontrano sul loro percorso”. Il Gruppo Autostrade per l’Italia è da tempo impegnato nella promozione della sicurezza stradale, con particolare attenzione ai più giovani. L’obiettivo è diffondere fin dai banchi di scuola una cultura della responsabilità e del rispetto delle regole, per aumentare la consapevolezza alla guida e contribuire a ridurre i comportamenti a rischio su tutto il territorio nazionale.