Sicurezza sul lavoro, la campagna di comunicazione di Tharsos

Per giornata mondiale della salute e sicurezza su lavoro

Milano, 26 apr. (askanews) – “Non mi e’ mai successo niente” oppure “E’ inutile segnalarlo, non importa a nessuno”: sono due dei dieci luoghi comuni che i tecnici di una azienda che fornisce consulenza in ambito di sicurezza sui luoghi di lavoro sentono pronunciare ai lavoratori di tutta Italia. All’apparenza dei semplici modi di dire, che pero’ comportano un atteggiamento sbagliato e potenzialmente fatale. Per questo la società torinese Tharsos ha lanciato una campagna, che culminera’ il 28 aprile, in occasione della Giornata Mondiale della Salute e della Sicurezza sui luoghi di lavoro. Iniziata sui canali social aziendali, in quella data la campagna comparira’ nelle strade di alcune grandi citta’ italiane: Roma, Firenze, Milano, Torino, Vicenza, attraverso l’uso di camion vela che transiteranno in luoghi strategici per diffondere un messaggio di sensibilizzazione.

Tharsos fornisce consulenza in ambito di organizzazione aziendale, sicurezza sui luoghi di lavoro, tutela ambientale, formazione ed energia con un gruppo di 80 tecnici dislocati su tutto il territorio italiano presso le sedi di Torino, Milano, Vicenza, e Firenze con unita’ territoriali a Verona e Catania. Il nostro obiettivo quotidiano, oltre a rendere sicuri e salubri gli ambienti di lavoro, e’ quello di migliorare i comportamenti.

