siemens-energy,-10-mila-nuove-assunzioni-per-nuove-tecnologie-rete

Ad Tim Holt al Ft: prevediamo grande boom grazie a espansione rinnovabili

Roma, 2 lug. (askanews) – Siemens Energy prevede di assumere 10.000 nuovi dipendenti nei prossimi sei anni come parte di un ambizioso piano da 1,2 miliardi di euro per potenziare il business delle tecnologie di rete nel tentativo di trarre vantaggio dal boom del mercato elettrico.

I piani vedranno l’azienda tedesca costruire nuove fabbriche ed espandere le sue capacità produttive in Europa, Stati Uniti e Asia, ha detto il capo del business delle tecnologie di rete di Siemens Energy, Tim Holt, in un’intervista al Financial Times.

“Prevediamo l’arrivo di questo enorme boom”, ha detto Holt, spiegando che la rapida crescita della domanda di elettricità, la realizzazione di nuovi progetti rinnovabili e la necessità di sostituire le infrastrutture obsolete dovrebbero aumentare la domanda di apparecchiature di rete.

Oggi le azioni di Siemens Energy, quotate alla Borsa di Francoforte, sono aumentate del 4%. Le azioni di Siemens Energy sono aumentate del 109% da inizio anno sulla scia delle iniziative intraprese a maggio per risanare la sua attività in difficoltà nel settore dell’energia eolica dopo quattro anni di perdite.

I piani di Siemens Energy prevedono che l’unità delle tecnologie di rete aumenti la propria forza lavoro di due terzi, assumendo 10.000 nuovi lavoratori in tutto il mondo, di cui circa il 40% in Europa, il 20% negli Stati Uniti, il 20% in India e il resto da altre parti dell’Asia e dell’America Latina.

Holt ha affermato che l’unità delle tecnologie di rete di Siemens Energy ha già visto i suoi ordini più che raddoppiare negli ultimi anni, da 7 miliardi di euro nel 2021 a 15 miliardi di euro nel 2023, con l’azienda che ha già ricevuto finora 12 miliardi di euro di ordini nel 2024.

Siemens Energy è attualmente il secondo produttore mondiale di apparecchiature per infrastrutture di rete, dietro al colosso giapponese Hitachi. L’azienda con sede a Monaco, scissa dal conglomerato tedesco Siemens a luglio 2020, impiega attualmente circa 99.000 dipendenti in 90 paesi in tutto il mondo. (immagine da profilo Linkedin Siemens Energy)