sigep:-11mila-visitatori-per-la-prima-edizione-di-sigep-asia

Si è concluda il 18 giugno, oltre 320 marchi da 30 paesi

Roma, 8 lug. (askanews) – Oltre 11.000 visitatori professionali e 320 marchi provenienti da più di 30 Paesi e regioni. Si è conclusa con successo la prima edizione di SIGEP Asia, che si è volto in concomitanza con la 5a edizione di Restaurant Asia, Speciality Food & Drinks Asia (SFDA), Speciality Coffee & Tea Asia (SCTA) e Food2Go e si è concluso lo scorso 28 giugno.

Gli eventi, che comprendono i settori F&B e Ho.Re.Ca., hanno riunito i principali operatori del settore, a livello asiatico e globale, e hanno ospitato eventi collaterali come il RAS Leadership Symposium e seminari, masterclass e degustazioni con chef italiani.

Ha partecipato un gruppo eterogeneo di espositori, che includeva sia importanti operatori di fama mondiale sia interessanti produttori artigianali, i quali hanno presentato i propri prodotti e le tecnologie per la ristorazione. Nei padiglioni dedicati alle collettive, hanno esposto Paesi come l’Italia, il Kuwait, la Cina, la Malesia, il Giappone e il Messico.

Le principali aziende tecnologiche presenti nel Technology & Innovation Pavilion hanno presentato, inoltre, le loro tecnologie per la ristorazione che aiuteranno il settore a incrementare l’efficienza operativa, a migliorare l’esperienza dei clienti e a lavorare per un futuro più sostenibile.

L’evento ha goduto della partnership strategica di Agenzia ICE – che ha partecipato all’evento con una Lounge dedicata ad accogliere la clientela italiana – e dell’Ambasciata d’Italia a Singapore e della Camera di Commercio Italiana di Singapore, che si sono impegnate a promuovere futuri eventi, a facilitare future opportunità di networking, a invitare i buyer e a favorire un più profondo scambio culturale.