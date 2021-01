Alfonso Signorini annuncia l’ulteriore prolungamento del GF Vip: alcuni concorrenti non ce la fanno più e vorrebbero andare via. Tra i più sgomenti, Tommaso Zorzi e Rosalinda Cannavò. Insomma, sapere di dover ancora rimanere nel loft di Cinecittà per altre due settimane non è facile. Il Video Mediaset.

