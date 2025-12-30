signorini-indagato-per-violenza-sessuale-ed-estorsione-dopo-le-accuse-dell’ex-gf-medugno

(Adnkronos) – La procura di Milano ha aperto un fascicolo d’indagine a carico del giornalista televisivo Alfonso Signorini che, dopo la querela presentata dall’ex concorrente del Grande Fratello Antonio Medugno, è indagato per violenza sessuale ed estorsione. Un atto dovuto, spiegano dalla procura, per dare la possibilità ai pm di poter verificare i fatti.

Nella denuncia, in particolare, presentata il 24 dicembre scorso, si chiede di procedere per i reati di violenza sessuale ed estorsione, reati iscritti nel fascicolo ora all’attenzione del pm Letizia Mannella.

“Vero è che è un atto dovuto, ma questo non riduce l’importanza di questo atto e la necessità di fare chiarezza su una vicenda potenzialmente destabilizzante per buona parte del sistema mediatico italiano” dice all’Adnkronos l’avvocato Giuseppe Pipitella, che insieme all’avvocato Cristina Morrone assiste Antonio Medugno. “Abbiamo massima fiducia nella magistratura – ha poi aggiunto – che ringraziamo. Siamo contenti che l’atto dovuto sia stato messo in atto così rapidamente”.

“Il nostro assistito voleva denunciare da prima ma si vergognava, una volta che la vicenda è stata scoperchiata da Fabrizio Corona allora ha deciso di uscire allo scoperto”. In particolare, al centro della denuncia, ci sarebbero presunte avances da parte di Signorini, avvenute nella primavera 2021. Contatti che, spiega Morrone, sono iniziati prima telefonicamente e poi di persona. Medugno avrebbe però subito chiarito la sua posizione, provocando l’interruzione dei contatti da parte del giornalista. “Di questo fatto Medugno ne ha parlato con un’amica e in seguito Signorini è tornato a farsi sentire” aggiunge l’avvocato di Medugno, poi, ingaggiato come concorrente del Gf.

Lo stesso magistrato Letizia Mannella ha interrogato anche Fabrizio Corona, che con il suo programma aveva scoperchiato il caso, ed è a sua volta indagato per revenge porn, dopo la denuncia del conduttore tv. Signorini, infatti, ha sporto a sua volta querela dopo che le chat e le foto che aveva scambiato con aspiranti concorrenti del Grande Fratello sono state pubblicate dal format ‘Falsissimo’ di Corona. Adesso un primo punto sulla vicenda è atteso nei prossimi giorni in procura.

“L’apertura dell’indagine è un atto dovuto, anche a tutela dell’indagato” dice l’avvocato Domenico Aiello all’Adnkronos. “Siamo in grado di dimostrare che la ricostruzione è tanto balorda quanto i promotori e autori della denuncia. Siamo all’etica della ‘monnezza’”. “Non siamo affatto preoccupati – aggiunge il penalista – e siamo a disposizione dei magistrati”.

Signorini ieri si è autosospeso da Mediaset con una decisione maturata dopo il caso sollevato da Fabrizio Corona nel suo format ‘Falsissimo’. Al centro della vicenda, le affermazioni secondo cui esisterebbe un presunto “sistema” per favorire l’ingresso di concorrenti, o aspiranti tali, all’interno del ‘Grande Fratello’, trasmissione condotta proprio da Signorini.