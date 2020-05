Fernando Signorini, storico preparatore atletico di Diego Armando Maradona, ha lasciato alcune dichiarazioni a Il Bello del Calcio – in onda su Facebook – in merito al Pibe de Oro. Di seguito le sue parole.

Signorini: “Maradona sogna Napoli”

CLICCA QUI PER SEGUIRCI ANCHE SU TWITTER

Argentino per sbaglio – Una volta Luciano De Crescenzo ci disse che Diego era un napoletano che era nato per caso in Argentina. Direi che questo un po’ vale anche per me. Ho vissuto anni fantastici in azzurro.

Giornalisti – Ha sempre avuto un rapporto particolare con i giornalisti. Ha sempre riconosciuto chi sapesse fare il suo lavoro e chi no: li trattava di conseguenza.

Futuro al Napoli – Chiaramente gli piacerebbe molto, sarebbe una pazzia incredibile per tutti. Io consiglierei sempre una persona come Diego in società: spero che il presidente mi ascolti.

José Paradela – Si tratta di un calciatore molto interessante, anche le big d’Argentina come il River lo hanno preso di mira e pensando di fare un’offerta al Gimnasia. È un calciatore molto intelligente.

CLICCA QUI PER SAPERE TUTTO SUL NAPOLI

The post Signorini: “Maradona sogna il Napoli. Paradela? Calciatore intelligente” appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento