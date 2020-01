Silver Mele: “Un appunto a Gattuso, cambi troppo tardivi”

Sui social si è espresso così il collega di Canale 8 Silver Mele sul momento del Napoli di Gattuso: “Se perdi anche questa, quando sei in totale controllo della gara, con discreti segnali di organizzazione (il lavoro settimanale si vede) e qualche fiammata che aveva messo molto in ansia la solida Lazio, vuol dire che c’è seriamente da preoccuparsi. Se la perdi facendoti gol per l’ennesima volta, ritengo sia ormai maturata la pericolosissima assuefazione alle sconfitte…peccato, un gran peccato. Unico appunto a Gattuso: cambi tardivi perché alcuni in campo erano sulle gambe già da qualche minuto”

