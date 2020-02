Silvia Provvedi a Verissimo: “Per Fabrizio Corona provo un po’ di tristezza” | Video Mediaset

Silvia Provvedi a Verissimo ha parlato della sua gravidanza ed anche di Fabrizio Corona, suo ex fidanzato. “Per Fabrizio Corona provo un po’ di tristezza” queste le parole della futura mamma che poi ha aggiunto: “gli auguro serenità nel suo futuro e soprattutto per suo figlio. Io non rinnego nulla di quello che ho fatto, tornerei anche in televisione per difenderlo, ma sono felice che la mia vita si sia evoluta positivamente“. Ecco il video Mediaset con l’intervista integrale.

