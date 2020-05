“È vero, mi sono convertita all’Islam. Ma è stata una mia libera scelta, non c’è stata nessuna costrizione da parte dei rapitori che mi hanno trattato sempre con umanità. Non è vero invece che sono stata costretta a sposarmi, non ho avuto costrizioni fisiche né violenze”. Lo ha detto Silvia Romano, come riporta il sito online di Open.

L'articolo Silvia Romano conferma: "Mi sono convertita all'Islam" proviene da Notiziedi.

