AGI – Controlli periodici, soprattutto dopo la visita in Sardegna del 12 agosto di Flavio Briatore, poi risultato positivo al Covid. Il primo doppio tampone il 25 agosto e poi gli altri sempre negativi fino alla sorpresa del contagio. Silvio Berlusconi risulta asintomatico, è in isolamento ad Arcore “e sta bene, non ha febbre”, assicurano dal suo staff, “continuerà il suo lavoro come sempre”. Ma è chiaro che c’e’ cautela per l’ex premier che a fine settembre compirà 84 anni. “Non l’ho sentito preoccupato, mi ha detto che vuole rispettare gli impegni”, riferisce il fedelissimo Giacomoni che lo ha sentito.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Silvio Berlusconi e i figli Luigi e Barbara positivi al tampone proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento