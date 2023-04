Silvio Berlusconi “è stabile” dopo la prima giornata in terapia intensiva

Tutti i figli lo hanno visitato, con l’ex premier la compagna Fascina

Milano, 5 apr. (askanews) – Silvio Berlusconi “è stabile” e ha trascorso la sua prima giornata in terapia intensiva all’ospedale San Raffaele di Milano in compagnia del fratello Paolo, dell’amico di una vita Fedele Confalonieri, e dei cinque figli che gli hanno fatto visita in ordine sparso. L’ex premier, 86 anni, è arrivato a bordo della sua auto stamani, accompagnato dalla compagna e deputata di Forza Italia Marta Fascina, sempre al suo fianco, ed è ricoverato nel settore Q1, al primo piano interrato, cioè il reparto di rianimazione generale e cardiotoracica diretta dal professor Alberto Zangrillo.

Una zona dell’ospedale milanese accessibile dalle auto anche da via Olgettina, circostanza che ha permesso ai figli Marina, Pier Silvio, Eleonora, Barbara e Luigi di entrare e uscire stando lontani dalle telecamere. Silvio “è una roccia” e “ce la farà anche stavolta. Il suo umore? Il nostro è buono”, ha rassicurato il fratello Paolo confermando le condizioni stazionarie. L’ospedale non ha però dato informazioni sullo stato di salute del leader di Fi e ha escluso che venga emesso un bollettino medico prima di domani.

Di certo Berlusconi è sveglio e “parla”, ha riferito da Bruxelles il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, secondo il quale il ricovero è frutto di “un problema che riguardava un’infezione” evidentemente non risolto durante il ricovero di quattro giorni della scorsa settimana nello stesso ospedale. Una versione confermata dal capogruppo alla Camera, Paolo Barelli, che ha parlato di “preoccupazione”, ma “con la dovuta prudenza” anche di ottimismo. Tra le persone che hanno visitato Berlusconi nell’arco della giornata anche la capogruppo di Fi in Senato, Licia Ronzulli.

