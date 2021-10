Simbolo fallico sulla colonna infame di Bari, Decaro: “Autoritratto d’autore”

BARI – “Complimenti all’autore di questo pregevole autoritratto. Speriamo però che la prossima volta, invece che su un monumento della nostra città, provi a esercitare il suo talento in luoghi più adatti alla sua arte, tipo il bagno di casa sua”. Lo scrive in un post pubblicato sui social il sindaco di Bari Antonio Decaro che pubblica la foto della colonna infame che si trova in piazza Mercantile imbrattata da un simbolo fallico. Il primo cittadino annuncia che “attraverso le telecamere la polizia locale sta provando a individuare” l’autore dell’atto vandalico “per sanzionarlo e fargli pagare la pulizia della colonna infame”.

