Simest, finanziamenti per internazionalizzazione estesi a Paesi intra Ue

ROMA (ITALPRESS) – A partire da giovedì prossimo i finanziamenti per l’internazionalizzazione che Simest eroga su risorse pubbliche gestite per conto del ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, verranno ulteriormente potenziati, ampliati ed estesi a tutti i Paesi, anche all’interno dell’Unione Europea. La prima novità è l’estensione dell’operatività anche a investimenti realizzati o da realizzare all’interno dell’Unione Europea. “Stiamo operando in stretto raccordo con il ministero degli Esteri, per fornire un nuovo e più forte supporto all’internazionalizzazione delle imprese italiane: in questa direzione va l’allargamento del raggio di azione dei nostri finanziamenti ai Paesi intra UE, destinatari della metà dell’export italiano e divenuti ancor più strategici vista la regionalizzazione in atto del commercio causata dalla pandemia.

