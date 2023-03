Simest firma accordo di collaborazione con governo serbo

Nell’ambito del Business and Science Forum” Italia – Serbia

Roma, 21 mar. (askanews) – Nell’ambito del “Business&Science Forum” Italia – Serbia in corso a Belgrado il Presidente di SIMEST Pasquale Salzano ha firmato – con il Ministro del Commercio Serbo Tomislav Momirovic – un accordo di collaborazione per potenziare opportunità di business e scambi commerciali bilaterali fra le imprese dei due Paesi.

Con la firma di oggi, “ci impegneremo, inoltre, a facilitare l’attivazione di programmi di formazione e a coinvolgere le associazioni di categoria per consolidare le relazioni industriali”.

L’attività di SIMEST a supporto della crescita internazionale del Made in Italy nella Regione è intensa. Nel solo 2022, grazie alle risorse del Fondo 394 e a quelle stanziate dal PNRR, sono state finanziate – in collaborazione sinergica con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale – oltre 100 imprese italiane per la realizzazione di progetti nell’Area per un controvalore complessivo di 50 milioni di euro. A questo si aggiungono le operazioni di ingresso nel capitale delle filiali estere di imprese italiane.

