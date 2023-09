Simest (Gruppo CDP) investe 6 milioni di euro in Sapa per crescita internazionale

Acquisito il Gruppo spagnolo Hispamoldes

Con un investimento complessivo di 6 milioni di euro, SIMEST (Gruppo CDP) per l’internazionalizzazione delle imprese, ha fornito a SAPA, azienda campana leader nella produzione di componenti in plastica sostenibili per veicoli da trasporto, le risorse necessarie per acquisire il Gruppo spagnolo Hispamoldes.

Il Gruppo, fondato nel 1984, opera nel settore dello stampaggio a iniezione di parti in plastica per l’industria automobilistica di SAPA. Alla transazione ha contribuito anche un Fondo di Venture Capital gestito da SIMEST in collaborazione con il Ministero Affari Esteri e Cooperazione Internazionale.

La SIMEST è così diventata azionista di minoranza di SAPA Espana S.L. e ha sostenuto l’acquisizione del Gruppo Hispamoldes, che ha uno stabilimento di produzione in Spagna e un altro in Marocco.

In linea con gli obiettivi di impatto sul territorio ed ESG definiti nel Piano Strategico 2023-2025 “ImPatto d’Impresa”, SIMEST ha condiviso con il Gruppo SAPA il valore dell’impegno verso un orientamento alla sostenibilità.

Sono stati definiti degli indicatori di performance ESG – Environmental, Social, Governance – in termini di transizione energetica e parità di genere che, se raggiunti, permetteranno di ottenere condizioni favorevoli.

Questo investimento rientra nella collaborazione tra SIMEST e SAPA; infatti, SIMEST ha partecipato all’ampliamento dello stabilimento di Sosnowiec in Polonia nel 2022 con un investimento di 4 milioni di euro.

Giovanni Lombardi Stronati

Immagine di rawpixel.com su Freepik

