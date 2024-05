simest-(gruppo-cdp):-investimento-6mln-per-crescita-objectway-in-nord-america

L’investimento permetterà di ampliare e potenziare il design delle soluzioni di wealth e investment management dell’azienda

SIMEST, la società del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti (CDP) che sostiene l’internazionalizzazione delle imprese italiane, ha investito 600 milioni di euro per sostenere la crescita di Objectway, Operatore della trasformazione digitale nel settore finanziario, nel Mercato nordamericano con un’ampia offerta di prodotti. All’iniziativa è stato coinvolto anche il Fondo di Venture Capital, strumento di facilitazione che SIMEST gestisce in accordo con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

L’accordo consentirà l’acquisizione della società canadese Nest Wealth Holding in linea con la propria strategia di integrazione in nuovi Mercati, ampliando ulteriormente l’investimento e rafforzando il design della società.

La missione di Objectway è supportare la trasformazione digitale degli Istituti finanziari di ogni dimensione e area geografica, migliorandone i risultati complessivi e consentendo loro di crescere ed espandere il proprio business.

L’investimento sarà realizzato in aggiunta all’attuale portafoglio azionario di SIMEST, che comprende oltre 230 progetti in tutto il mondo, per oltre 800 milioni di euro. Nel solo 2023, attraverso l’attività di ingresso dell’impresa nel capitale, SIMEST ha registrato transazioni per circa 170 milioni di euro. Di questi, 94 milioni a valere su risorse proprie e 74 milioni di euro a valere su risorse del Fondo di Venture Capital.

