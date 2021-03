Simona Malpezzi è la nuova capogruppo dei senatori Pd

ROMA – “Simona Malpezzi è stata appena eletta capogruppo dei senatori PD. Buon lavoro Simona! Grazie ad Andrea (Marcucci, ndr) e a tutte le senatrici e i senatori del Pd. Al lavoro al servizio dell’Italia”. Lo scrive su twitter Enrico Letta, segretario Pd.

La senatrice Simona Malpezzi è stata eletta all’unanimità, per alzata di mano, presidente delle senatrici e dei senatori del Pd. Eletto, sempre all’unanimità per alzata di mano, anche il nuovo ufficio di presidenza: Alan Ferrari, vicepresidente vicario; Caterina Biti, vicepresidente; Franco Mirabelli, vicepresidente; Stefano Collina, tesoriere; Vincenzo D’Arienzo, segretario; Monica Cirinnà, segretario. Invitata permanente: Anna Rossomando, vicepresidente del Senato. Invitato: Andrea Marcucci, per transizione quale presidente uscente.

MALPEZZI: RINGRAZIO LETTA, MARCUCCI E TUTTI I SENATORI

“Grazie segretario e grazie ad Andrea Marcucci e ai senatori Pd. Buon lavoro a tutti noi”. Lo scrive su twitter la nuova capogruppo al Senato del Pd Simona Malpezzi.

MARCUCCI: SASSOLINI? NO, DA DOMANI FARÒ SENATORE CON LIBERTÀ E LEALTÀ

“Da domani farò il senatore come ho sempre fatto, con grande libertà e lealtà. Sassolini assolutamente no, ma porterò avanti le mie battaglie all’interno del Pd, senza fare sconti a nessuno come ho sempre fatto. Mi impegnerò molto di più in termini politici per rafforzare le istanze liberal-democratiche e riformiste, attività che necessariamente ho dovuto moderare avendo un ruolo nel quale rappresentavo tutti”. Lo scrive su facebook Andrea Marcucci (Pd).

