Simona Tagli a Live Non è la D’Urso: “Maria Teresa Ruta ha ballato un valzer con il Principe Alberto di Monaco” | Video Mediaset

Simona Tagli smentisce Maria Teresa Ruta a Live Non è la D’Urso circa il bacio con il Principe Alberto di Monaco.

“Ha fatto un autogol pazzesco. Ha ballato un valzer con il principe Alberto, uno dei miei pochi amici speciali. Ci siamo incontrati per 2 anni. Proprio quando ero con lui a Milano Marittima lei chiamò mentre eravamo a pranzo e lui si è fatto negare dal suo assistente di campo. Lei ha fatto un giro di valzer con lui, Alberto non avrebbe mai fatto questo affronto ad una donna sposata” – precisa la conduttrice che sul bacio rivelato dalla Ruta col Principe Alberto di Monaco sottolinea – “mi è sembrata una favola inventata”.

Non solo, Simona Tagli attacca la Ruta dicendo: “a distanza di tempo rivangare una storia di 30 anni prima l’ho trovato manipolativo perchè non abbiamo la replica del Principe Alberto che non è una persona che ci prova la prima sera, questo non è il suo comportamento e poi lei non è una donna che non adito a farsi corteggiare“.

Ecco il video Mediaset con le accuse di Simona Tagli su Maria Teresa Ruta.

continua a leggere sul sito di riferimento