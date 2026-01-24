sabato, 24 Gennaio , 26
simona-ventura-conduttrice-della-finale-di-san-marino-song-contest-’26
Simona Ventura conduttrice della finale di San Marino Song Contest ’26

Simona Ventura conduttrice della finale di San Marino Song Contest ’26

AttualitàSimona Ventura conduttrice della finale di San Marino Song Contest ’26
Redazione-web
Di Redazione-web

Milano, 24 gen. (askanews) – La San Marino RTV, guidata dal Direttore Generale Roberto Sergio, è lieta di annunciare che Simona Ventura sarà la conduttrice della finale del San Marino Song Contest, in programma il prossimo 6 marzo al Teatro Nuovo di Dogana (RSM) e in diretta sul canale 550.

Simona Ventura è una delle figure più riconoscibili e influenti della televisione italiana. Conduttrice, giornalista, regista e produttrice, ha attraversato oltre trent’anni di piccolo schermo reinventandosi più volte e mantenendo una forte identità professionale, fatta di energia, linguaggio diretto e grande capacità di intercettare il pubblico.

Con il suo carisma e la presenza scenica, saprà di certo infondere all’evento di punta della programmazione primaverile dell’emittente di Stato di San Marino, un’impronta forte, dinamica e di grande spettacolo televisivo.

Non è la prima volta che Ventura si confronta con un grande palco musicale: ha già condotto il Festival di Sanremo nel 2004 e ha legato il suo nome a programmi musicali e talent show. In un format come il San Marino Song Contest – che seleziona il vincitore chiamato a rappresentare San Marino all’Eurovision Song Contest 2026 di Vienna – il suo stile versatile darà alla finale un respiro più ampio e coinvolgente allo show.

“Desidero, innanzitutto, ringraziare Mediaset – commenta il Direttore Generale di RTV, Roberto Sergio – per la disponibilità e la deroga concessa. Simona Ventura è una vera professionista. A lei va un ringraziamento speciale per il suo entusiasmo e la partecipazione attiva, che daranno indubbiamente valore aggiunto alla serata. Un grande impegno produttivo, anche in collaborazione con il socio RAI. A breve annunceremo la squadra tecnico organizzativa e l’intero cast delle tre serate in diretta (2 semifinali e la finalissima) in eurovisione su RTV”.

“Ci divertiremo! – assicura, infine, Simona Ventura – Da tempo seguo il San Marino Song Contest e, guardandolo, ho sempre desiderato di poterlo presentare. Finalmente è arrivato il momento”.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.