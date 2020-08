Simona Ventura: “la TV è cambiata” e sull’amore con Giovanni Terzi “abbiamo tante cose in comune”

Simona Ventura è una delle regine indiscusse del piccolo schermo. Una carriera lunga e straordinaria fatta di “up & down” superati rincorrendo sempre il “crederci sempre arrendersi mai”. Un credo che a distanza di anni si è confermato vincente visto che oggi Super Simo è una donna felice e completa.

Simona Ventura e Giovanni Terzi: “ecco come è esploso l’amore”

Simona Ventura si è raccontata a cuore aperto dalle pagine del settimanale Chi soffermandosi sulla vita professionale, ma anche privata. La regina della televisione italiana, infatti, dopo la fine del matrimonio con Stefano Bettarini e la relazione con Gerò Carrara ha finalmente ritrovato il sorriso tra le braccia del giornalista Giovanni Terzi. Un amore improvviso, un vero e proprio fulmine a ciel sereno nella vita della conduttrice che è pronta a sposarsi per la seconda volta. Una decisione importante condivisa dai rispettivi figli pronti a festeggiare l’amore dei loro genitori che dovevano sposarsi prima del lockdown. La pandemia da Coronavirus ha stravolto ogni piano, ma la coppia non demorde e ha annunciato che convoleranno a nozze non appena sarà passato questo momento di grande difficoltà.

Il lockdown però è stata la prova del nove come ha raccontato la Ventura: “abbiamo pensato subito che il lockdown sarebbe stato la prova del nove. Ci sono due grosse sfide che un legame può affrontare: una crisi, dovuta magari a un tradimento o una convivenza forzata. Questa esperienza tipo Grande Fratello ci ha unito non solo come coppia ma anche come famiglia“. Anche il giornalista e conduttore Giovanni Terzi non ha nascosto di aver trascorso una quarantena serena accanto alla sua amata Simona rivelando:

Lei ha un grosso pregio, si sveglia ogni mattina con il sorriso. Si sveglia con la voglia di fare e con l’obiettivo di rendere felici le persone che ama. Simona è così. E io sono come lei.

Simona Ventura e la tv: “rivedo la mia conduzione in Alfonso Signorini”

Un amore sincero e passionale quello nato tra Simona Ventura e Giovanni Terzi che si definiscono come “due adolescenti”. Una cosa è certa: la conduttrice dopo un passato sentimentale non facile ha finalmente ritrovato il sorriso e parlando del compagno ha detto:

Ho un uomo a cui potermi appoggiare. Lui mi ha protetta dal primo minuto e mi ha capita. Abbiamo tante cose in comune: le stesse sofferenze, siamo caduti e rinati tante volte.

Non solo, la Ventura si è poi soffermata a parlare del suo futuro professionale rivelando che al momento la Rai le ha affidato solo una prima serata. Nessuna incomprensione o altro con i vertici dell’azienda di Viale Mazzini, anzi la conduttrice dalla pagine del settimanale Chi ha precisato:

Il mio direttore si sta facendo in quattro per darmi la possibilità di avere un programma in cui sono libera. La TV è cambiata. Mi chiedono spesso se rifarei la mia Isola ma penso che ad oggi i reality funzionino meglio quando sono registrati.

Sul finale, parlando proprio di televisione, la Ventura ha detto di ritrovarsi molto nella conduzione di Alfonso Signorini, confermato anche quest’anno al timone del Grande Fratello Vip: “ama il suo GfVip e difende i concorrenti“.

