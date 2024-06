simona-ventura-si-sposa-e-mette-l’iban-sulle-partecipazioni.-pioggia-di-critiche-sui-social:-“siete-due-cafoni-arricchiti”

ROMA – Simona Ventura e l’ex assessore regionale della Lombardia Giovanni Terzi convoleranno a nozze il prossimo 6 luglio a Rimini. La conduttrice e il compagno, al suo fianco dal 2018, si sposeranno in Romagna durante un party al Grand Hotel di Rimini organizzato dal wedding planner più famoso d’Italia, Enzo Miccio. Due gli eventi di nozze: la stessa Ventura ha svelato in un’intervista al settimanale Gente, che il 26 giugno si terrà un party esclusivo a Milano con circa mille invitati. La cerimonia vera e propria, però, sarà quella di luglio con parenti e amici intimi. La proposta di matrimonio arrivò durante il talent ‘Ballando con le stelle’ dove un commosso Terzi mise l’anello al dito della sua amata.

Secondo quanto riporta la testata lifestyle MowMag, che ha pubblicato le partecipazioni di nozze, il suggerimento per la causale da inserire nei bonifici, tramite il codice IBAN inserito sull’invito, è per la: ‘Luna di Miele’. Una pioggia di critiche ha sommerso i social della conduttrice: “Vi sposate per fare soldi o per amore perché sembrate due morti di fame con tutto il lavoro che state facendo tutti e due con tutta la pubblicità dei giornali in ultimo cercate ancora soldi con le partecipazioni sei caduta in basso”. E anche: “Ma veramente questi hanno messo l’iban sull’annuncio del matrimonio???..veramente hanno bisogno di soldi per la luna di miele???ma veramente??…due cafoni arricchiti“.

(Le foto delle partecipazioni pubblicate in anteprima da MowMag.com)

