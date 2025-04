Simona Ventura, un anno dalla paresi facciale: “Non lo dimenticherò mai”. Il sostegno di Terzi

(Adnkronos) –

Simona Ventura ha ricordato quando esattamente un anno fa, il 4 aprile del 2024, è stata colpita da una paresi facciale, conosciuta come Paralisi di Bell, o paresi del settimo nervo. Sui social, la conduttrice televisiva ha ricordato il percorso di guarigione e la forza con cui ha affrontato questa dura fase della sua vita che “non dimenticherò mai”.

“Una condizione di cui non conoscevo nemmeno l’esistenza. Sono guarita in un mese e mezzo grazie al mio coraggio, al sostegno di Giovanni Terzi, da sempre al mio fianco e della mia famiglia”, ha scritto Simona Ventura a corredo di una foto dello scorso anno che ritrae la parte sinistra del suo volto totalmente bloccata.

“Un ruolo fondamentale l’hanno avuto anche i medici, che mi hanno indirizzata tempestivamente verso la giusta terapia farmacologica, l’ozonoterapia, che ha rafforzato rapidamente il mio sistema immunitario, e la fisioterapia con lo staff di Sport Education Team”, ha continuato la conduttrice televisiva, ringraziando lo staff medico che si è preso cura tempestivamente della sua malattia.

Simona Ventura, che lo scorso 1 aprile ha ccompiuto 60 anni, ha confessato che non dimenticherà mai quel periodo: “Mi sono resa conto che tante persone mi hanno scritto sui social raccontandomi di aver vissuto la stessa esperienza. Se dovesse capitare anche a voi e sentite il bisogno di parlarne, scrivetemi in direct: sarò felice di condividere con voi ogni passaggio del mio percorso”, ha concluso.

Tra i commenti non sfugge quello del marito Giovanni Terzi: “Amore mio come sempre hai dimostrato una caparbietà e una verità unica. Non solo hai combattuto con forza e tenacia ma non hai mai fatto mancare il tuo sorriso, ogni mattina. La verità che metti in ogni cosa che fai e’ una dote unica ed io sono orgoglioso di essere tuo marito. Ti amo”, ha detto, elogiando il coraggio che ha avuto.