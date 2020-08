AGI — È stato arrestato dalla polizia a Grottaglie, (Taranto) un 33enne, pregiudicato, accusato del reato di violenza sessuale e di violenza privata ai danni di una donna del posto di 95 anni.

La donna ha chiamato il 113 e alle volanti della Polizia ha raccontato che, attorno alle 5, si era svegliata di soprassalto in quanto qualcuno stava bussando insistentemente alla sua porta. Pensando che fosse il figlio, appoggiandosi al deambulatore, la donna si è alzata dal letto per andare ad aprire la porta. Non si trattava del figlio ma di un giovane sconosciuto che, in jeans e maglietta bianca,

L’articolo Simula un malore e violenta una 95enne in casa, arrestato 33enne proviene da Notiziedi.

