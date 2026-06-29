lunedì, 29 Giugno , 26
HomeDALL'ITALIA E DAL MONDOSin a congresso Ean di Ginevra, Zappia: "Rete, prevenzione e innovazione per...
sin-a-congresso-ean-di-ginevra,-zappia:-“rete,-prevenzione-e-innovazione-per-brain-health”
Sin a congresso Ean di Ginevra, Zappia: “Rete, prevenzione e innovazione per Brain Health”
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Sin a congresso Ean di Ginevra, Zappia: “Rete, prevenzione e innovazione per Brain Health”

Redazione-web
By Redazione-web

-

3
0

(Adnkronos) – La Società italiana di neurologia (Sin) tra i protagonisti del 12esimo Congresso della European Academy of Neurology (Ean), in corso a Ginevra fino al 30 giugno, uno dei principali appuntamenti internazionali dedicati alla salute del cervello. L’appuntamento riunisce migliaia di neurologi, ricercatori e professionisti sanitari da tutto il mondo, con oltre 2.000 abstract presentati. Nel corso del congresso ampio spazio alle più recenti innovazioni scientifiche, dai biomarcatori per una diagnosi sempre più precoce delle malattie neurodegenerative, all’utilizzo dell’intelligenza artificiale e delle tecnologie digitali per migliorare la presa in carico dei pazienti, fino allo sviluppo di nuove terapie avanzate e personalizzate. “La Sin è oggi una piattaforma di sistema che mette in rete oltre 4.000 neurologi tra ospedale, università e territorio – ha detto il presidente della Sin, Mario Zappia – e che punta a rafforzare qualità dell’assistenza, ricerca e formazione. Forte anche la collaborazione con le realtà scientifiche internazionali, come dimostra la nostra presenza al congresso Ean”. 

Tra i principali dati emersi in occasione del congresso, il peso crescente delle patologie neurologiche in un contesto di invecchiamento della popolazione, a fronte di risorse ancora disomogenee sul territorio. La criticità maggiore resta il disallineamento tra aumento delle malattie neurologiche e risorse disponibili, con marcate differenze regionali nell’accesso a diagnosi e cure. La Sin ha presentato un pacchetto di iniziative per rafforzare il sistema neurologico nazionale. “Abbiamo avviato gli Stati Generali delle associazioni di pazienti per superare la frammentazione e costruire una voce comune capace di incidere sulle politiche sanitarie – ha spiegato Zappia -. Accanto a questo, spazio all’innovazione e alla formazione. Stiamo investendo nella neurologia digitale con il Digital Neuro Hub per formare i neurologi in tutte le regioni e sviluppare nuove competenze, indicando tra le priorità anche la costruzione di un neuro-network con referenti regionali formati sui public affairs per rafforzare il dialogo con i decisori”. 

Importante anche il fronte della prevenzione e del coinvolgimento delle comunità. “Le collaborazioni con partner come Croce Rossa Italiana e realtà del territorio permettono di portare la cultura della Brain Health fuori dagli ospedali e più vicino ai cittadini”, ha sottolineato il presidente. Guardando al futuro, l’auspicio della Sin emerso a Ginevra è quello di un sistema più equo e integrato. “L’obiettivo – ha concluso Zappia – è garantire un accesso omogeneo a cure neurologiche di alta qualità e rendere la salute del cervello una priorità lungo tutto l’arco della vita”. 

Previous article
Incidente nel Cosentino, scontro auto-camion: morto un giovane di 27 anni, due feriti gravi
Next article
Ascolti tv, 28 giugno: partita Sudafrica-Canada su Rai1 vince con 25,6%

POST RECENTI

DALL'ITALIA E DAL MONDO

Serena Williams, ritorno a Wimbledon da regina: villa extra lusso da sogno a Londra

(Adnkronos) - La 23 volte campionessa Slam Serena Williams ha deciso di rientrare nel singolare femminile e in doppio con la sorella Venus, al...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Tumori Degrassi (Andos): “Accompagnare in tutti gli aspetti il percorso di cura”

(Adnkronos) - "Uno dei bisogni più importanti emersi dal progetto MetaLab è quello dell’accompagnamento del paziente con malattia metastatica. Non si tratta solo del...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Tumori metastatici e Ai, Vallone (Walce): “Navigator digitale migliorerà supporto a pazienti”

(Adnkronos) - "MetaLAB ha dimostrato che il Terzo settore e il volontariato possono essere partner strategici non solo nell'ascolto dei bisogni di pazienti e...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Tumori metastatici e Ai, nasce il navigator digitale per pazienti e caregiver

(Adnkronos) - Lo sviluppo di un agente di AI dedicato, un navigator digitale a supporto delle associazioni pazienti nel rispondere alle numerose richieste quotidianamente...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.