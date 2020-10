AGI – Una settimana e un decreto dopo tornano a incontrarsi, in videoconferenza, i sindacati e il governo. Sul tavolo sempre il tema dei licenziamenti che, dopo le manifestazioni degli ultimi giorni – con scontri e tensioni nelle piazze – e l’impennata dei nuovi contagi, diventa sempre più delicato.

Cinque ore di confronto

Non bastano le 5 ore di confronto per trovare una quadra, la riunione, secondo quanto viene riferito, riprenderà venerdì nel pomeriggio. Il governo si sarebbe riservato di ascoltare nelle prossime ore le associazioni imprenditoriali. La richiesta che arriva dalle organizzazioni sindacali è quella ribadita come un mantra anche nell’ultimo incontro del 22 ottobre fino a tarda notte: estendere il blocco dei licenziamenti per tutta la durata della cassa Covid per evitare una crisi sociale.

Sindacati e Conte distanti sullo stop ai licenziamenti

