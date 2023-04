Sindaci calabresi: non cancellare protezione speciale ai migranti

“Condividiamo l’iniziativa e la preoccupazione dei colleghi di Roma, di Milano, di Napoli, di Torino, di Bologna e di Firenze rispetto ad un tema particolarmente delicato come l’immigrazione che socialmente investe, in maniera particolare, i nostri territori. I drammatici eventi dello scorso 26 febbraio a Steccato di Cutro avrebbero dovuto indurre a misure non emergenziali ma strutturali. Ci troviamo, viceversa, di fronte a scelte che non solo non risolvono il problema ma che possono far registrare un pericoloso passo indietro in materia di accoglienza”. Così i sindaci di Crotone, Vincenzo Voce; Catanzaro, Nicola Fiorita, Cosenza, Franz Caruso; e Corigliano-Rossano, Flavio Stasi.

“La possibile cancellazione della protezione speciale – aggiungono – finirà per creare ‘fantasmi’, persone senza diritti e possibilità di assistenza, con il concreto rischio di respingerli in paesi dove non sono previsti diritti umani. Più in generale – concludono – il problema, come detto, è di carattere strutturale. Le emergenze non ci convincono”.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it

continua a leggere sul sito di riferimento