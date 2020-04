Sindaci Campi flegrei, oggi incontro con la Regione, si chiederanno ulteriori strette

I sindaci dei Campi Flegrei hanno chiesto e ottenuto, un incontro in videoconferenza con la Regione Campania, lo hanno chiesto per confrontarsi e capire se ci sono i presupposti per mettere in campo ulteriori misure restrittive alfine di contrastare la diffusione del covid-19 nei propri comuni. L’incontro si terrà oggi, 15 aprile.

Tutto quello che è accaduto presso l’Ospedale Santa Maria delle Grazie è un fatto gravissimo e le città di Pozzuoli, come quella di Bacoli, Quarto e Monte di Procida, stanno riscontrando un aumento di casi dovuti a persone che hanno frequentato o sono transitate presso l’Ospedale di Pozzuoli.

Ne da notizia, durante la consueta diretta su facebook, il sindaco del Comune di Bacoli, Josi Gerardo della Ragione. Della Ragione ha spiegato e specificato che chiederanno solo di lasciare aperte le attività alimentari, i supermercati e le farmacie, per tutto il resto si chiederà la chiusura, se questo significa diventare “zona rossa”, che ben venga, per il bene di tutti i cittadini dei campi flegrei. Bisogna evitare un dramma!.

