martedì, 20 Gennaio , 26

Jacobs torna ad allenarsi con coach Camossi: la decisione verso Los Angeles 2028

(Adnkronos) - "Marcell Jacobs tornerà ad allenarsi con...

Chi cerca lavoro non pensa solo a stipendio, per 4 su 10 benessere è decisivo

(Adnkronos) - Lo stipendio è importante. Ma non...

Macron e il ‘giallo’ degli occhiali a specchio: cosa nascondono per l’esperto

(Adnkronos) - Cosa nascondono i vistosi occhiali a...

Champions League, oggi Inter-Arsenal – La partita in diretta

(Adnkronos) - L'Inter torna in campo in Champions...
sindaci-in-sicilia-travolti-da-onda-durante-la-diretta-fb:-“non-fate-come-noi”
Sindaci in Sicilia travolti da onda durante la diretta Fb: “Non fate come noi”

Sindaci in Sicilia travolti da onda durante la diretta Fb: “Non fate come noi”

DALL'ITALIA E DAL MONDOSindaci in Sicilia travolti da onda durante la diretta Fb: "Non fate come noi"
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Paura per i sindaci di Taormina e Santa Teresa di Riva, Cateno De Luca e Danilo Lo Giudice, che sono stati investiti da un’onda anomala, mentre si trovavano sul lungomare di Santa Teresa nel Messinese, per mostrare i danni, provocati dal maltempo che da ieri flagella la costa jonica della Sicilia.  

 

 

I due stavano facendo una diretta Facebook quando l’onda li ha travolti, fortunatamente senza conseguenze. Il video è stato poi postato da De Luca sulla sua pagina Fb. “Non fate quello che abbiamo fatto noi – scrive -. State lontani dai lungomari e dai torrenti! A Santa Teresa, qualche ora fa, siamo stati travolti da un’onda mentre con il sindaco Danilo Lo Giudice stavamo facendo vedere in diretta il disastro causato dal ciclone Harry”.  

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.