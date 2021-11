Sindaci reggini al fianco della collega di Siderno dopo le intimidazioni ricevute

REGGIO CALABRIA – I sindaci della Città metropolitana di Reggio Calabria si stringono attorno alla collega Mariateresa Fragomeni, prima cittadina di Siderno, Comune interessato nelle ultime settimane da tre episodi intimidatori. A guidare l’assemblea di Amministratori, riuniti oggi pomeriggio presso il Municipio della cittadina jonica, riporta una nota, è stato il sindaco metropolitano Giuseppe Falcomatà.

“La solidarietà e la vicinanza non bastano più – ha affermato Falcomatà – oggi abbiamo una buona notizia: con Anci abbiamo ottenuto grazie alla disponibilità del governo e del ministro Lamorgese la costituzione di un fondo da 15 milioni per risarcire le amministrazioni colpite da intimidazioni violente, come qui nel caso di Siderno. Un segno concreto – ha concluso – di come la squadra Stato deve affermare la sua presenza di fronte a questi tentativi di destabilizzare le istituzioni territoriali”.

