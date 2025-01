Sindaco Cosenza: no a scippo Alta Velocità Salerno-Reggio Calabria

Caruso: subito audizione Commissioni parlamentari per fare luce

Roma, 14 gen. (askanews) – “C’è il rischio concreto che la tratta dell’Alta Velocità Salerno-Reggio Calabria non veda mai la luce”. Così il sindaco di Cosenza, Franz Caruso, a margine di una conferenza stampa a Roma ha lanciato l’allarme denunciando il tentativo di ‘scippo’ della linea ferroviaria veloce in Calabria.”La concreta realtà è che non essendoci copertura finanziaria per la realizzazione di quest’opera la stessa rischia di non essere realizzata. Noi siamo qua proprio per denunciare questo scippo alla Calabria, perché la Calabria non può fare a meno dell’altra velocità”, ha sottolineato Caruso. “Oggi di fronte alla situazione che non vede i finanziamenti necessari per la realizzazione dell’opera chiediamo quantomeno che la commissione Trasporti di Camera e Senato ci sentano proprio per illustrare le legittime richieste e aspettative di un territorio che non può essere disconnesso dal resto del Paese. La Calabria è la porta d’accesso all’Europa dal Mediterraneo e non si può non tener conto che se si vuole realizzare il Ponte sullo Stretto occorre avere l’Alta Velocità che congiunge la Calabria al resto del Paese”, ha aggiunto Caruso.