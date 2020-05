In un video su Facebook il sindaco di Favara, Anna Alba, racconta la sua rabbia per gli assembramenti di adolescenti: “Rischiamo di buttare nel cesso tutti i sacrifici fatti in questi mesi”.

fsc/mrv/red

L’articolo Sindaco Favara furiosa per assembramenti in citta’ “E’ vergognoso” proviene da Italpress.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Sindaco Favara furiosa per assembramenti in citta’ “E’ vergognoso” proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento